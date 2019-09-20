台灣跟吉里巴斯宣布斷交，行政院發言人Kolas Yotaka表示，中國要強迫切斷外交關係很容易，但切斷血脈？不可能！剛吉里巴斯與台灣斷交，她向大使Tessie表達遺憾，Tessie(Tessie Eria Lambourne)黯然地說她很難過。Kolas並說，於私倆人以姊妹相稱，如今頗有骨肉分離之痛，有遭逼迫的無助之感。

Kolas說，中國政府為逼迫台灣接受一國兩制，為挽救國家主席習近平低迷的人氣、在台灣大選前懲罰台灣、在美中貿易戰之際懲罰美國、打擊台灣本土政權、助攻對手，最後會出此招我們不覺得怪。剛剛她陸續向在吉里巴斯的朋友或在台灣的吉里巴斯人表達遺憾，告訴他們或許以後因為公務見面的機會少，但公務之外的聯繫不要斷。斷交消息發布後，聽起來他們也不好受，蠻低落。

Kolas表示，一直到今天，她還不斷聽到有政治人物抨擊108課綱充滿「台獨史觀」、「南島史觀」云云。一直用不屑、看不起的口氣發表這些論點的台灣政治人物可能不知道，島國友邦們，聽了只會更加產生距離感、惡感，不會產生好感。談歷史，不能罔顧事實；談外交，除了中國的威脅利誘，台灣政治人物若不斷繼續講這些話只是不斷添加柴火，把朋友往外推。

她說，國與國的交往，跟人與人的交往一樣，細微、敏感而巧秒，很多關係的建立藏於無形之間，當然也容易毀於一旦。有時真的不知道，這種論點到底是助攻哪一國？不過，今天她仍微笑跟吉里巴斯人說： 別哀傷，相信不久之後，我們會再牽手。

(中時 )