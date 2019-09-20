新北城鄉局今年搭配民俗傳統鬼月推出「這什麼鬼地方」線上攝影展徵件活動，讓民眾更輕易接觸都更議題，短短一個月，參與人次突破一萬五千人，民眾林業翔，拍攝新北市一間位於新店60年老公寓，畫面宛如電影《倩女幽魂》的蘭若寺，獲得評審青睞，奪得冠軍。

林業翔說，屋頂因為年代久遠，被樹根盤據，即使屋主來鋸樹兩回，仍無法阻止樹木一步步慢慢吃掉房子事情。外頭如下雨，裡頭必須撐傘，天花板也因為鋼筋鏽蝕，稍微些許地震就會將天花板水泥震落砸下，有如電影倩女幽魂的蘭若寺。

第二名則是民眾鐘淑芳，拍攝新北汐止區一處民宅，期待老屋能夠重建，給居民更安全的居住空間。

城鄉局長黃一平表示，新北都更推動辦公室成立後，積極前往各個社區了解民眾的都更需求，透過線上影展活動，也讓許多民眾開始重視自家的住屋安全，進而撥打都更專線來到市府詢問，也讓推動辦公室有機會接觸更多民眾，從輕鬆有趣的活動中，喚醒大家更進一步理解都更的重要性

(中時 )