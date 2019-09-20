台菸酒董事長丁彥哲今（20）日指出，南投酒廠未來將建構結合生態及教育功能的國際級專業酒廠，除觀光導覽外，亦提供專業達人級的導覽行程，打造在地觀光園區。

南投為我國唯一不靠海的縣市，依傍中央山脈，除擁有得天獨厚水源條件外，臨山晝夜溫差大，搭配台灣亞熱帶氣候，使南投酒廠威士忌橡木桶熟陳與酒液變化非常快速，塑造出酒液深厚色澤與飽滿香氣之威士忌，充滿熱帶果乾、蜜餞的氣息，而這種香氣濃郁、酒體厚實的麥芽威士忌風格，正與台灣熱情的民族性格相互輝映，充分展現出台灣特色。

丁彥哲指出，南投因氣候條件、釀酒更是深具優勢，在南投貯酒一年等於蘇格蘭的四年，因此南投酒廠短時間就能釀出高品質的威士忌。

南投酒廠結合在地盛產豐富水果之特點及自身釀造水果酒百年歷史文化，開創出將威士忌酒液，注入釀造水果酒用橡木桶繼續熟成，讓本土熱帶水果的香氣融入酒香之中，成為如今舉世聞名的「OMAR水果風味桶威士忌」，目前共有過梅子酒桶、過荔枝酒桶、過葡萄酒桶及過柳丁桶等四種風味。

帶著台灣特有的熱情風味及創新精神，OMAR單一麥芽威士忌自從2014年起獲得多個國際大賽肯定，囊括ISC、SFWSC、MMA、IWSC、WWA等競賽包含金、銀、銅等多種獎牌，備受愛酒人士青睞。

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(工商 )