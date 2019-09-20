老字號台灣菸酒股份有限公司自2005年成立台酒生技，即積極利用釀酒過程之核心原料，運用菌種培育、發酵、萃取、濃縮、純化等核心技術，研發具有獨特性、功效性、安全性、安定性之商品為開發策略。

台酒生技保健食品包含S11益生菌、葉黃素、魚油、葡萄糖胺、南瓜子油、紅麴膠囊等多達10項以上的產品，且多項商品榮獲SNQ國家品質標章及Monde Selection「世界品質評鑑大賞」的肯定。

另外，VINATA（酒的精華）同為台酒生技旗下之美容保養品牌，以全台灣最大的百年釀酒專家為背景，利用取自台酒釀製精選酒款過程副產物，結合生物科技萃取技術，打造獨家雙精萃－紅酒多酚、清酒粕萃取精華，為女性精釀青春。

全系列產品配方均是針對台灣的氣候及膚質需求打造，以保濕、亮白、緊緻等肌膚基本訴求為出發，透過質樸的保養信念，低調熱銷數十年。

VINATA除了是台酒近年多角化轉型經營的成功驗證，2017年5月上市的「VINATA酒粕維他命亮白、水嫩保濕面膜」獲得包括2017年華人時尚專業評鑑FashionGuide 特優標章、2018年國際品質評鑑大賞（Monde Selection）、2019台灣精品獎、2019SNQ國家品質標章等。

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