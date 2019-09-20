苗栗縣轄內路燈電費、養護及維修費負擔沉重，縣府自2016年起鼓勵民間企業參與認捐縣轄公有路燈電費，獅潭鄉仙山靈洞宮連續於2017年及2019年，每年認捐10萬元，挹注錫隘隧道及周邊道路路燈100盞電費，19日工務處長古明弘代表縣府頒予感謝狀，表揚宮方之善心義舉。

位於獅潭仙山的靈洞宮創建於1941年，宮內分為上下兩層，供奉關公、玉皇大帝、東嶽大帝與三教諸尊寶等神祇，宮殿式建築長年被雲霧圍繞，增添廟宇的神祕且莊重的氣息。

沿著靈洞宮旁階梯而上，抵達位於後方的協靈宮，一旁仙水亭供應傳說可治病的仙水，宮前可眺望山林景色，有種身處仙境的感受，香火鼎盛的靈洞宮、協靈宮常有信徒組團進香謁拜，並求取仙水飲用，是獅潭人的信仰中心。

為感謝靈洞宮慷慨解囊、拋磚引玉，工務處長古明弘昨日特別上山頒發感謝狀，並表示認養路燈是種回饋地方的愛心表現，受經濟不景氣影響，路燈認捐電費有逐年降低趨勢，鼓勵民間協助縣政建設，同時呼籲有能力者共同響應「路燈電費認捐」，照亮用路人安全回家的路。

(中時 )