開學季腸病毒升溫，兒童染病毒增加，門諾醫院開衛教課，防範病毒與癒後的作為。（門諾醫院提供／王志偉花蓮傳真）

1歲5個月的小凱身體四肢及屁股長滿了水泡，難忍身體不適，不斷在床上哭鬧，令陪在一旁的媽媽相當心疼。門諾醫院護理長郭品妤表示，近來腸病毒個案明顯增加，原本僅好發於手足間的水泡疹子，卻也出現在手、腳關節處、屁股甚至是身體背部，誤以為是水泡或是過敏，提醒家長注意！

腸病毒疫情升溫，9月開學以來，因腸病毒急診就醫及住院治療的患者明顯增加。門諾醫院護理長郭品妤表示，必要記住落實勤洗手的習慣，有些家長會選擇購買含酒精成分的乾洗手液使用，她說，其實，這類的乾洗手液是無法完全殺菌及預防病毒傳染的。

郭品妤強調，唯有「濕」洗手，並落實「吃東西前、上廁所後、看病前後、擤鼻涕後、接觸嬰幼兒前」的洗手五時機及洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，才能有效降低感染腸病毒的機會。

小兒科醫師鄭永隆強調，腸病毒的傳染力非常強，除了腸病毒感染者在發病前病毒便有傳染力，發病後1周內傳染力最強，呼籲家長不可輕忽，室內除了加強環境整潔與消毒，更要教導孩子養成良好的衛生習慣。而大人在外工作，接觸病毒的機會相對增加，工作返家後，務必先換衣服並以肥皂正確洗手，再與孩子接觸。

(中時 )