台灣民眾黨預計22日公布首波區域立委人選，今名單搶先曝光，備受注目的「學姐」、北市府副發言人黃瀞瑩原規畫參選北市士林、北投區立委，但因意願不高，未在名單內，此外，第一波名單北市有3人，新北市、苗栗、台中和高雄各有1人，不過，人選仍需經民眾黨中央評議委員審議通過。

第一波名單中，北市選區包括逢甲大學助理教授何景榮將投入第二選區（中山、松山），他是台印新住民第二代，曾獲十大傑出青年，將力拚國民黨立委蔣萬安及民進黨立委參選人吳怡農。

前北市社會局機要祕書蔡宜芳，去年曾在高雄參選議員，由於最高學歷是清大材料工程博士班，被稱為是「北漂學霸」，明年將代表民眾黨參選北市第七選區（松山、信義）立委，PK國民黨立委費鴻泰、民進黨北市議員許淑華。

目前仍有民進黨籍的北市尪公獅子會創會長張幸松，曾在2002年、2006年參選北市議員，預計投入第八選區（文山、南中正）立委選舉，挑戰國民黨立委賴士葆、民進黨北市議員阮昭雄。

此外，民眾黨將提名本名吳達偉的網路紅人Z9，參選新北市板橋區立委；苗栗由曾任行政院中部辦公室副執行長祕書的朱哲成出征；台中第三選區是大雅區上雅里長張睿昌；高雄第五選區推派壽險規畫師李佳玲。

(中時 )