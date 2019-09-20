台中市長盧秀燕（右五）率與會貴賓向神明焚香祝禱。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕等視察完工後的旱溪河岸景觀。（王文吉攝）

旱溪河岸暨景觀橋梁景觀美化改善工程，第一期完成南陽橋至金谿橋間1.1公里。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕肯定旱溪河岸景觀美化工程的改善成果。（王文吉攝）

旱溪河岸人行道與自行車道年久失修，台中市建設局進行河岸暨景觀橋梁景觀美化改善工程，第一期完成南陽橋至金谿橋間1.1公里。市長盧秀燕20日視察時表示，過去髒亂點，現在成為新亮點，至於旱溪河床屬於三河局權管，希望立委江啟臣與市府合作，打造美麗旱溪。

盧秀燕在建設局長陳大田陪同下，前往旱溪視察河岸空間改善成果，她指示建設局持續針對跨越旱溪的多座橋梁及人行空間加強改善，以串聯大台中自行車道路網。立委江啟臣、議員張瀞分及當地里長皆到場關心。

盧秀燕表示，豐原是原縣區的首善之區，旱溪河岸周邊過去有路面不平、環境髒亂等問題，市府編列經費，進行環境美化、設置照明設備及石椅，提供民眾休憩。她強調，包括豐富專案、旱溪河岸整治、中正公園修建等工程都已陸續展開，相信將為地方帶來新亮點。

「打造豐原新左岸！」江啟臣表示，旱溪工程第一期已完工開放，他將持續要求第三河川局加強旱溪河床整治，並延伸至上游中正橋，期待未來在河岸周邊舉辦音樂會，打造台中版的塞納河左岸，吸引更多觀光人潮前來遊憩。

建設局長陳大田指出，旱溪全長約18.2公里，沿線的行人步道及自行車道跨越豐原、潭子、北屯、太平至東區，第一期工程優先執行南陽橋至金谿橋間西岸景觀空間改善，長度約1.1公里，經費約1654萬元，第二期旱溪樂業橋至東門橋段正施工中，預計明年初可完工。

(中時 )