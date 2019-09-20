網友留言。（摘自批踢踢網頁）

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外交部長吳釗燮今下午召開記者會證實與吉里巴斯斷交，據傳和台灣斷交之因是大陸想在10/1國慶前展示自身的國力，對此，網友表示，若是真的，大陸領導人習近平繼續搞下去，總統蔡英文可能躺著選了，但許多網友則譏諷，英粉可以安心惹，小英穩搭搭，得票率不只7XX萬，至少上看千萬票！

吳釗燮下午舉行國際記者會，宣布與吉里巴斯斷交，即日起撤回大使館和醫療團。外傳吉里巴斯斷交之因，是因大陸今年10月1日國慶將擴大舉行慶祝活動，傳聞北京要求南太平洋友邦在十一國慶前與我國斷交，並給予金錢援助，甚至中國大陸國家主席習近平親自操刀，打壓台灣選舉。

對此，網友ben108472於批踢踢發文表示，「中國最近在10/1國慶前展示中國的國力，連斷台灣兩個邦交國，展示中國霸權的到來，美國只會說反對都也從來沒介入幫台灣挽留邦交國」。但是蔡英文恐怕是最大獲益者，習近平繼續搞下去，蔡英文恐怕能突破馬英九的756萬票，甚至原本評估不過半的立委也要過半了，蔡英文恐怕已經爽到不能再爽了。

對於該網友的言論，底下網友紛紛表示，「菸粉可以安心惹，小菸穩搭搭，哈哈！我看不只7XX萬，小菸這波至少上看千萬票」、「菸皇根本穩到頭皮發麻」、「斷交政績給我讚起來，人氣井噴了」、「小菸躺著選了」、「小菸真的很穩，最近一直爆，太讚啦」！

(中時電子報)