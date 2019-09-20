日本埼玉市1名9歲男童進藤遼知17日失蹤，警方18日上午在他住家旁的電錶箱裡發現了男童的屍體，警方追查的結果，犯人竟是與男童同居的32歲繼父，他向警方表示，因為被說「你又不是真的爸爸」而火大將他勒死。

這名小4男童通常放學後會再去上英文課，他的母親17日下午6點多發現他還沒回家，也沒去英語補習班，於是打電話報警。警方18日一早在他家旁的電錶箱裡發現了男童的屍體，男童光腳坐在地上，脖子上有被繩子勒的勒痕，身體沒有明顯外傷，警方推測已死亡數小時，研判兇手應是在別處將他勒斃後，再棄屍電錶箱裡。

日警推算男童死亡的時間大概在17日傍晚，從目擊者提供的線索和附近的監視器發現，男童17日下午3點多走出校門，4點前回到家就沒再出門，當時他的繼父也在家裡。

他的繼父進藤悠介目前無業，他一剛開始謊稱是他送學童去補習班，警察再三追問下，他的說詞前後矛盾，最後終於坦承棄屍，還說因為不想被發現才將屍體藏起來。

被問到犯案的理由時，進藤說，「遼佑一回來說他幾句他就頂嘴，還說，『你又不是真的爸爸』，一氣之下就拿繩子把他勒死了。」

男童的42歲母親是老師，對男童的教育非常用心。附近鄰居表示，平時幾乎都沒看到過父親，聽說男童還有個哥哥，但現在和親生父親同居。男童曾向周圍透露說，哥哥被帶走了，他好寂寞。

(中時電子報)