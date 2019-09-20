台中市全國首創整合辨識車牌攝影機、磁感偵測、智慧影像分析攝影機等先進智慧化執法系統，取締車輛違停公車停靠區。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

台中市府交通局導入科技提升道路安全，去年以「智慧路口安全警示系統建置計畫」拿下交通部道安創新貢獻獎交通工程類第二名，今年再以「公車停靠區智慧化科技監控計畫」榮獲道安創新貢獻獎交通工程類第二名。交通局長葉昭甫說

，已在新光、大遠百前兩處公車停靠區啟用智慧監控系統，提升道路安全。

交通局去年提出「智慧運輸系統發展建設計畫─智慧路口安全警示系統建置計畫」，今年再提「守護公車停靠區計畫─建置智慧化科技監控系統」，雙雙榮獲交通部道安創新貢獻獎交通工程類第二名。

葉昭甫指出，公車停靠區如被占用停放，造成公車無法正常停靠，衍生乘車不便、通行不安全、交通壅塞等問題，台中首創運用智慧科技，整合車牌辨識、磁感偵測、智慧影像分析、廣播示警蒐證等技術，取代警力，針對違停車輛即時廣播驅離，如未駛離也能蒐證提供警察機關處罰，遏止違規行為，減少交通傷亡。

市府已在新光、大遠百前兩處公車停靠區啟用智慧監控系統，今年3月迄今已取締350件，呼籲民眾勿違規占用，影響用路人安全及權益

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(中時 )