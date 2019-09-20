每種紋樣都有不同的文化意義，《刺青 - 身之印》展出世界各地刺青藝術家的精湛作品。（袁庭堯攝）

台灣紋身大師楊金祥的作品，富含東方文化的傳統元素，自稱「亞洲傳統」風格。（袁庭堯攝）

刺青藝術前進美術館，展現細緻的手藝和文化脈絡。高雄市立美術館與法國博物館聯手推出《刺青-身之印》特展，宣傳記者會特地以「開箱」形式，搶先曝光美國新部落風格刺青大師李奧‧祖魯艾塔（Leo Zulueta）以及台灣紋身大師楊金祥（Buddha Yang）的作品。藝術家在矽膠材質的皮膚上展現高超刺青手藝，成品十足逼真。

法國國家凱布朗利博物館2014年首次推出《刺青 - 身之印》國際巡迴展，呈現來自日本、北美、歐洲、大洋洲、東南亞、中國、台灣、拉丁美洲等區域，超過200件的珍貴刺青作品。後續巡迴至加拿大多倫多、美國芝加哥及洛杉磯，累計超過150萬觀展人次，好評不斷，28日起將在高美館正式展出。

為了讓刺青作品便利巡迴展出，凱布朗利博物館特地為展覽研發出人體翻模的矽膠模型，讓世界各地知名的紋身藝術家在矽膠皮膚模型上直接使用墨水與器械創作，成品擬真度十足。

透過刺青紋樣可觀察時代及社會演變的多重樣貌，展現跨領域、跨地域、跨越歷史文化的關懷與思辨。高美館長李玉玲表示，本次展覽特別規劃「台灣展區」，探索台灣原住民部落古老紋墨文化的紋樣與精神價值，深入解析多元文化的台灣當代刺青在藝術上的表現，也呼應高美館一直以來對南方語境的探索，及對當代跨域文化、身體自主與認同等議題的關懷。

《刺青-身之印》特展28日起在高美館 101至103展覽室展出，展至明年2月9日止。即日起至27日前可至高美館售票中心、ibon以及博客來售票網購買特展預售票及優惠套票，中北部民眾亦可選購「高鐵藝術套票」，詳細資訊可上高美館網站查詢。

(中時 )