詐騙手法推陳出新，桃園市一名蕭姓男子是詐騙集團幹部，他在網路刊登貸款、求職資訊，吸引急需資金的民眾，利用網拍製造虛偽交易，透過超商配送的快遞單據流水號，藉他人寄送人頭金融帳戶至指定超商，狡猾躲避警方查緝。中壢警方長期佈線，緊盯下游車手、取簿手，逮捕集團3人，查扣37萬5000元及15張金融卡。

中壢警方接獲線報，近期發現幾名年輕人，常在半夜時至超商領貨，再分持金融卡嘗試提領，警方放長線釣大魚，長期跟監、比對提款畫面、路口監視器及分析過濾電信、網路、金融等資訊，這才逐一破解狡猾歹徒設下的重重斷點，查清詐騙集團成員身分及犯罪組織架構。

員警19日在李姓車手租屋處查扣金融卡15張、存摺13本、手機5支及現金37萬5000元，再於同日晚間8點再查獲幕後第二層劉姓車手，後警方再溯源追查，又於晚間9點半逮捕第三層蕭姓集團幹部。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )