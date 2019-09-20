新竹市清華大學跨領域研究團隊20日發表國內第1套「AI人工智慧協助家事判決預測系統」，可以預測離婚官司小孩的監護權會判給哪一方，準確率可達9成以上。（清華大學提供／陳育賢竹市傳真）

新竹市清華大學跨領域研究團隊20日發表國內第1套自然語言處理技術的「AI人工智慧協助家事判決預測系統」，使用者只要輸入夫妻雙方有利跟不利的條件，就可以預測離婚官司小孩的監護權會判給哪一方，準確率可達9成以上。

團隊主持人國家理論中心副主任暨物理系教授王道維與清華科技法律研究所副教授林昀嫺表示，訴訟不見得是家事最好的爭端解決方式，如果能建立AI判決預測的輔助工具，協助兩造先了解可能的結果，也許可以減低濫訴機會和社會資源浪費，提高達成協議的機會，減輕法官案件積累的問題，而其團隊是使用2015年至2017年共2000多篇判決書作為學習資料，讓AI模型學會人類法官的判決模式。

王道維表示，國外已有案例使用AI來協助法官判決，如分析罪犯的再犯率，或處理信用卡糾紛等，清華團隊目前專注的是家事判決，尤其是監護權判決部分，未來也可以拓展到其他領域。

清大團隊此次是研發自然語言處理技術，使用者不須太深入了解法律條文或填寫繁複表格，直接勾選網頁上的選項，或用一般語法描述雙方情形，AI模型即可預測判決結果。

王道維舉例，春嬌因為丈夫志明外遇而擔憂若打離婚官司可能無法取得孩子的監護權，春嬌即可在網頁上勾選各種條件或自行輸入相關描述，諸如「本人目前為孩子之主要照顧者，能提供穩定生活及正向發展，孩子與本人互動情形亦良好。」對丈夫志明的有利條件則是：「丈夫有正當工作，經濟能力可提供本人與孩子生活所需。」

填完雙方條件送出後，春嬌幾秒鐘內就可看到預測結果，發現孩子判給自己的機率是72％，判給志明則是13％，另15％的機率是判給雙方共同監護。

而春嬌若能夠提出其他有利條件，如春嬌的媽媽就住在附近，可以幫忙照顧孫子，得到監護權的機率即會再提升。

團隊首席資料科學家李亞倫另指出，這組AI模型除了採用正在申請專利的特殊標註方式與資料擴增技術以外，也運用「類神經網路演算法」來提升效能，這是仿造人類神經設計出的程式，可模擬人腦的資訊接收、分析方式，是公認最適合處理自然語言的演算法。

林昀嫺同時表示，研究團隊未來會積極與更多法律學者、律師、司法人員，甚至社福人員討論，研擬完整的使用方法與配套措施，讓這套系統可以更貼近當事人的需求。

研發團隊是在昨天於清大「人工智慧對人文社會帶來的挑戰與機會」工作坊發表這套系統，系統網今起並開放1周供民眾體驗，蒐集相關意見作為系統改善的參考依據。

(中時 )