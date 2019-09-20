大馬唱作歌手光良宣布睽違12年、將在明年3月14日二度攻蛋，去年在大馬世界巡迴演唱會，創下2萬張門票秒殺售罄紀錄，隔了許久明年唱回台北小巨蛋，他坦言：「壓力坦白說是有的，但因為先前跑了這麼多次的巡演，所以這次小巨蛋我有信心可以做好！」最近忙著籌備演唱會前置事宜，也開始準備新專輯，希望明年可以配合演唱會一起推出，光良從演唱會歌單、內容皆親力親為，期待與粉絲白色情人節相見：「希望當天大家能一起來小巨蛋當我的一日情人！」

光良拍廣告爸爸入鏡。（星娛音樂提供）

光良與爸爸感情超好。（星娛音樂提供）

光良定居台灣20多年，致力於台灣、大馬音樂及觀光交流，曾當選「馬來西亞十大傑出青年」，繼2006年、2008年2次出任「馬來西亞旅遊大使」後，今年在以旅遊大使身份推廣家鄉怡保所在的霹雳州。

光良為旅遊局拍攝推廣影片，跑到海拔1000多公尺的深山探勘，還搭著小船在雨林穿梭，宛如化身｢行腳節目主持人」探索霹雳州秘境，但天天17個小時馬拉松式的拍攝，光良被操到黑眼圈、沒睡飽也沒吃飽，甚至有個地方太秘境，他笑說「連我這個當地人都沒去過，完全沒wifi，這次體驗當原始人生活，感覺像在『排毒』，整整一天沒有使用手機的『成就』解鎖！」

光良與霹雳州旅遊部長。（星娛音樂提供）

光良邀請親戚長輩一同拍廣告。（星娛音樂提供）

光良與爸爸大啖大馬美食沙嗲。（星娛音樂提供）

光良旅遊大使記者會。（星娛音樂提供）

拍攝團隊這次也找一家茶餐廳，介紹大馬有名的娘惹糕，光良把兒時奶奶推薦的「熱加糖黑咖啡配油條」的特殊吃法介紹給大家，此外光良邀請父親及親戚長輩一同入鏡，高齡83歲的光良爸爸完全看不出真實年紀，常被歌迷說｢凍齡」的光良笑說：｢應該就是遺傳爸爸的好基因！」光良還透露爸爸體力超好：｢今年初帶爸爸去柬埔寨玩，爸爸不但健步如飛，可以連走3個小時，走的比年輕人快，體力完全不輸小夥子！」工作結束後父子倆大啖沙嗲及雪花啤酒，爸爸餵光良吃沙嗲，展現父子情深一面。

(中時 )