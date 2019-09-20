臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天跟美國總統川普與國會議員會面，探查政壇對臉書的想法，並拒絕接受分拆這家全球最大社群網站公司的要求。

臉書在競爭、數位隱私、審查與政治廣告透明度上面臨許多監管與法律問題。臉書發言人說，祖克柏此行部分焦點在討論未來網路管理。

在華府帶頭維護數位安全的民主黨籍聯邦參議員華納（Mark Warner）表示，他們好好教訓了祖克柏一番。

祖克柏去年因為臉書的資料保護與隱私權問題，出席國會聽證會接受議員拷問，他昨晚也與華納等國會議員共進私人晚餐。

聯邦參議員霍利（Josh Hawley）常直言不諱地批評臉書，他說他跟祖克柏有「坦率的對話」，但對於臉書還是憂心忡忡。

共和黨新人霍利在推特表示：「我請他做兩件事，以證明臉書是認真地想處理偏見、隱私權與競爭問題。第一、出售WhatsApp與Instagram，第二、針對審查制度提交第三方獨立稽核報告。他都說沒辦法。」

川普今晚在臉書與推特上傳他跟祖克柏握手的照片，但沒有透露兩人對話的細節，只留言寫道：「很開心今天可以在橢圓形辦公室與臉書的祖克柏見面。」

(中央社)