鐵路警察李承翰今年7月3日被乘客持刀攻擊，腹部大量出血搶救不治，因公殉職震驚社會，加上陸續傳出乘客攻擊列車長事件，台鐵決定發放防身噴霧劑給列車長，10月先試用於台北、基隆車班，若成效不錯，不排除擴大發給全台列車長。

台鐵表示，在李承翰遭刺死後，內部隨即展開一波檢討，加上之後又傳出多件列車長遭攻擊事件，凸顯第一線人員在處理逃票或糾紛時面臨的高風險，現有的一根木棍難以在實務上發揮作用。

台鐵針對內部進行調查，有6成以上的列車長希望添購防身噴霧，台鐵評估後，上周敲定將試辦列車長配置防身噴霧劑。

據悉，初期先由台北與基隆車班列車長試辦配置，防身噴霧劑約與一支口紅的體積差不多，方便列車長攜帶，有效範圍可達3公尺，每支價格約500至600元。台鐵表示，試辦期間由列車長決定是否配戴，沒有強制性，一旦發生突發狀況，第一動作仍是先通報，並以自身安全為第一考量，但遇到攻擊且第一時間無法通報，乘務人員可使用防身噴霧劑自衛。

台鐵表示，預計10月開始試辦配置防身噴霧，明年可依照試辦情況檢討，若成效良好，將評估擴大給全台列車長使用，變成強制配置。

(中時 )