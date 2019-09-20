尼克卡特是亞倫卡特親哥哥。（圖／達志影像）

31歲「新好弟弟」亞倫卡特（Aaron Carter）當年頂著「新好男孩」成員尼克卡特（Nick Carter）的弟弟頭銜出道，可惜亞倫卡特之後因藥物與精神問題走下坡，近日他在推特自曝曾遭親生姊姊和兩位舞者性侵，而尼克卡特不但沒救他，還欺負他，導致過去15年亞倫卡特都在治療虐待和性侵帶來的傷痛。

亞倫卡特曾在90年代因可愛又帥氣的外表紅極一時，2015年他上傳一張爆瘦的自拍照，引來外界質疑他嗑藥，雖他本人否認，最近卻因精神狀況和哥哥尼克卡特鬧翻，主因是亞倫卡特疑似威脅要殺掉尼克的老婆和腹中胎兒，使尼克卡特宣布決定向法院申請保護令，阻止亞倫接近他的家人和妻子。

對此，亞倫卡特近日在推特上澄清絕沒有要傷害任何人的意思，並驚爆自己8歲時被兩名舞者性侵，10到13歲時又被已故的姊姊Leslie性侵，再加上哥哥尼克卡特的虐待，導致亞倫身心長期受創，過去15年都在反覆療傷，他強調已經4年沒見過尼克了，未來也不想見，「我對這些指控十分驚訝，我沒想過傷害任何人，尤其是我的家人」。

據知，亞倫卡特在家排行老么，上有一個哥哥和三個姊姊，分別是尼克卡特、BJ、Leslie，與雙胞胎姊姊Angel，亞倫卡特當年以童星身分出道，之後卻被指崩壞，曾有網友問亞倫卡特為何沒像小賈一樣走紅到今天，亞倫卡特則回嗆自己又不是小賈，是他先在演藝圈開創童星之路，「而這些小鬼從來沒對我表示尊敬」，2013年因事業沒落，亞倫卡特已向政府申請破產。

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(中時電子報)