蔡政府上台後，斷交時間一覽表。(圖/本報製圖)

台灣16日才與南太島國索羅門群島斷交，不到一週的時間，又與另一太平洋友邦「吉里巴斯」邦交生變。外交部長吳釗燮今開記者會，宣布台灣與吉國斷交，成為蔡政府上任後斷交第七國；我友邦下降至15國。但目前也盛傳，還有3個國家可能與中華民國台灣斷交。

我邦交國數量降至15個，其中太平洋友邦僅剩4個，包括帛琉、諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島。總統府發言人丁允恭今開記者會痛批，「在台灣即將舉辦總統與立法委員大選前夕，中國日趨強化其外交打壓手段，意圖干預台灣民主選舉進行的目的昭然若揭」。

資料顯示，蔡英文自2016年5月20日上台以來，加上「吉里巴斯」就斷交了7個國家，包括「聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、所羅門群島」。

據悉，目前傳出可能與我中華民國斷交的國家還包括，吐瓦魯、海地、教廷(梵蒂岡)。其中，教廷是我國在歐洲大陸唯一的友邦。雖然梵蒂岡在地理上是一個小國，但因天主教會在全球信仰人口眾多，現有十多億天主教教徒，使其在政治和文化等領域對全世界具重大的影響力。

(中時電子報)