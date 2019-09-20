日藝人保田圭18日在IG上發文，貼出她和「媽媽閨蜜」徐若瑄的開心合照。保田圭寫道：「好久不見Vivian了，可是見到又感覺沒那麼久。」她也提到因為徐若瑄婚後居住在新加坡，「現在不太容易見得到面，但她真是我最愛的朋友。」。

保田圭與徐若瑄是在1998年在上海的音樂活動相遇，當時兩人保田剛加入「早安少女組。」不久，而徐若瑄是節目企劃團體「黑色餅乾」成員，後來又在電視台化妝間相遇，從此成為好友、至今已經20年。2014年徐若瑄結婚時，保田圭還出席了婚禮；兩人都成為媽媽後，一直持續互贈給小孩的衣服、禮物，從閨蜜升級為「媽媽友」。

保田圭（右）出席徐若瑄婚禮時合照。（取材自保田圭官方部落格）

保田圭自嘲哏歷久不衰

保田圭自出道入團後以歌唱實力為賣點，因外型非一般日式可愛甜美偶像，上節目總被揶揄外表，而她自從與英俊的義大利料理研究家結婚後雖然愈發優雅，不不一上節目仍難脫「女丑」角色。

日前她在節目中回顧早安成員拍寫真時又拿出老哏，公司選擇拍攝地時明顯有著差別待遇，「一樣是拍寫真集，安倍夏美去夏威夷拍、矢口真里去越南拍、只有我在公司附近馬路邊拍。」資深歌迷雖已聽了不下20次，還是逗笑眾人。

(中時 )