台灣16日才與南太島國索羅門群島斷交，不到一週的時間，另一太平洋友邦吉里巴斯邦交生變。外交部長吳釗燮下午1時召開記者會，宣布我中華民國與吉國斷交。新北市議員唐慧琳18日時便在臉書酸，為什麼邦交國一直斷，外交部長卻不用下台呢？原因之一是:「不支持蔡的都是『被騙去的小孩』，老娘理你們那麼多幹嘛？」

民進黨主政高雄20年，去年被國民黨的韓國瑜一舉攻下，蔡英文總統15日傍晚在高雄一場不公開的行程，小英談到高雄現況，意有所指說「菊姐（指陳菊）好像帶一個小孩長大被騙走，（我們）要把小孩收回來」；蔡也強調，再也找不出比目前更好的中央執政團隊。蔡英文事後被網友砲轟失言。

索羅門群島才在16日宣布與台灣斷交、與中國大陸建交，隨即又傳出吉里巴斯也斷交的消息。蔡政府執政以來已斷交7國，。新北市議員唐慧琳18日時便在臉書酸，為什麼邦交國一直斷，外交部長卻不用下台呢？

唐慧琳說，原因是：

「1.本來就是蔡不承認92共識造成的，換總統才有用！

2.還會繼續斷下去，那來那麼多人可換？

3.不支持她的都是『被騙去的小孩』，老娘理你們那麼多幹嘛？」

唐慧琳問，力保吳音寧，9合1大敗，那力保吳釗燮呢？

(中時電子報)