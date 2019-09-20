台南市政府警察局刑事鑑識中心真人版開箱圖。（南市警提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府警察局刑事鑑識中心真人版開箱圖。（南市警提供／劉秀芬台南傳真）

跟上開箱風，台南市政府警察局局長周幼偉於臉書公開「＃犯罪現場最前線＃南市警鑑識開箱」，讓民眾一窺刑案現場勘察各式器材、耗材，瞭解鑑識人員執行勤務之專業與辛勞。

南市警刑事鑑識中心開箱照依序展示保全刑案現場之封鎖帶、證物號碼標示牌，鑑識人員使用之防護裝備，基本有手套、帽套、鞋套、口罩等，如勘察「毒品製造工廠」，則進一步使用防護衣、防毒面具，避免汙染現場，也可以保護鑑識人員。

其次展示採集證物設備，有搜尋跡證用之線性光源、多波域光源及紫外燈，紀錄測繪用器材、照相錄影設備，採取指紋器材、生物跡證採取檢測設備、包裝證物用塑膠袋及紙袋，還有檢測毒品用手持式拉曼光譜分析儀等。

最後一個民眾也很好奇的是「快速帷幕組」，於案件需長時間勘察及相驗時使用，能防止大體遭受日曬、雨淋及民眾窺視，維護往生者尊嚴及兼顧家屬情感。

周幼偉表示，刑事鑑識中心是打擊犯罪的幕後英雄，有各鑑識領域的專業人才外，更有國際認證的DNA實驗室，警察執法更具公信力。眾多民眾也上臉書留言按讚，感謝警察維持治安的辛勞。

(中時 )