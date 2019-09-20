今年東北季風三天前開始出現強勁風勢，濁水溪颳起陣陣沙塵，環保署架設在崙背鄉的空氣品質測站20日測得懸浮微粒濃度每小時高達238（毫克／立方公尺），麥寮測站也達184毫克。
根據環保署空氣品質監測網資訊顯示，19日起距離濁水溪最近的崙背、麥寮兩個測站的懸浮微粒濃度開始飆高，麥寮測站曾測得417毫克濃度，是今年入秋以來最糟的程度。
20日早上8點崙背測站懸浮微粒濃度是80毫克，仍屬正常，9點後颳起陣陣強風，懸浮微粒濃度每小時都在上升，從145、157、185、223到下午一點的238毫克。
雲林縣環保局雅發布空氣品質警告等級二級預警，通知崙背測站周邊30大營建工程加強工區道路認養每3小時灑水一次；崙背測站執行加強洗街，包括雲24、台19、雲10及雲4、六輕聯絡道、154線、台17、雲、中興村市區，共計119.7公里。
縣議員李明哲前往橫跨濁水溪的二崙鄉自強大橋、西螺大橋勘查，他表示，濁水溪亟需要水來覆蓋低灘裸露地，乾涸的河床完全禁不起強烈的東北季風吹拂，20日揚塵非常明顯從河床上的裸露地刮起。
影片在 https：／／www.youtube.com／watch？v=Qhk0ttp-ma4
https：／／www.youtube.com／watch？v=PnOosZgses0
(中時 )
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