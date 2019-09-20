自索羅門群島後，南太平洋小島國家吉里巴斯於20日宣布與我斷交，轉向與陸建交，引起外界關注南太平洋多個小島國家恐有紛轉向北京傾向，造成對台斷交骨牌效應。據外媒報導，吉里巴斯前總統湯安諾坦言，氣候變遷嚴重威脅小島國家生存，雖然北京積極在此擴張勢力，但相較於大陸，鄰居澳洲更為邪惡。

吉里巴斯前總統湯安諾談氣候變遷嚴重威脅小島國家生存。

據澳洲廣播公司（ABC）等澳媒當時報導，8月中在吐瓦魯召開的「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum，PIF）上，包括吉里巴斯在內的小島國家集團（Smaller Island States，SIS）起草吐瓦魯宣言（Tuvalu Declaration），呼籲各國提高減碳目標、加速淘汰對煤炭的使用，因澳洲強力反對而無法通過，讓小島國家集團尋求大陸支持氣候變遷議題。

此外，澳洲副總理麥考馬克（Michael McCormack）更直嗆，對於有國家要求澳洲關閉煤礦場，他感到「令人厭煩」，他們是靠著澳洲提供大筆援助款以及來澳工作機會，才得以生存。但此言論引發島國高度不滿，麥考馬克事後才道歉。

澳廣報導指出，面對近年藉由投入建設經費，積極在南太平洋擴張勢力的大陸，曾在2013至2016年任吉里巴斯前總統的湯安諾（Anote Tong）直言，自澳洲拒絕吐瓦魯宣言後，小島國家已將澳洲視為比大陸更邪惡的國家。他指出，「這是兩個國家中，哪一個比較不邪惡的問題；此時，澳洲已成了兩者中最邪惡的一個」。

至於大陸沒有民主，島國要如何與沒有共享民主價值的北京相處，湯安諾說，煤炭不是民主、正義的一部分，「而是關係到我們的生存，澳洲所做的事情都在傷害我們的未來」。

湯安諾指出，南太島國沒有將大陸視為威脅，也沒有將大陸視為對抗氣候變遷的威脅。此外，斐濟總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）也表示，大陸從來沒有污辱島國。

小島國家集團有8個成員，除吉里巴斯，還包括邦交國諾魯、帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯、密克羅尼西亞、紐埃和庫克群島。

(中時電子報)