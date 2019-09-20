搜救人員尋找張男落水位置。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

張男漂浮於水面。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

家住新北市的張姓男子18日晚間9時許，獨自騎著重機北上行經台3線卓蘭景山橋，疑似倚著橋邊圍欄休息時，遭陣風吹落約15公尺橋下，所幸他身著羽絨材質外衣，落水時有些許浮力支持，不久即被附近居民發現，搜救人員找到張男意識清楚，有輕微嗆水，目前仍住院觀察中。

45歲張姓男子前日晚間獨自騎著黑色重機外出，行經台3線卓蘭景山橋時停車稍作休息，當時他揹著背包踩上約30公分高的水泥平台，身體依靠著護欄休息看風景，疑似在甩動背包時突遭5級陣風吹襲，導致他重心不穩摔落約5層樓高橋下，幸好外衣及背包有些許浮力，張男雖嗆水，仍可大聲求救。

正好附近有居民外出採藥，聽到有人呼喊「救命！」隨即往水面瞧，驚見張男在水面上載浮載沉趕緊報案，搜救人員救起表情痛苦張男，並趕緊裹上毯子保暖，隨後將他送往台中東勢農民醫院急救，目前暫無生命危險，但仍在住院觀察中。

(中時 )