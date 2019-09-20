搶救海洋大作戰，澎湖縣政府力挽狂瀾清除海底覆網，日前南方四島保育區驚見大量覆網纏繞珊瑚礁驚悚畫面，縣府20日成果發表會再次宣示打擊不法的決心，訂定3年清除18萬公尺覆網新目標。

廢棄覆網是海洋殺手，更是澎湖海域最大隱憂，嚴重破壞海洋生態、造成珊瑚礁白化死亡、殘害海洋生物生命，縣府祭出海洋活化12箭嚴懲重罰，大聲呼籲愛護海洋總動員。

連日網路ＰＯ文，生態潛水達人陳宏合痛批澎湖南方四島國家公園東吉嶼海域赫見大批廢棄漁網纏繞綿延10多公尺紫色鹿角珊瑚群，引以為傲的薰衣草珊瑚森林危在旦夕。

澎湖縣長賴峰偉震怒，指示農漁局盡速派人前往清除，同時20日特於水產種苗繁殖場舉辦「漁礁救援，一網打盡」成果展，展示今年大力推動海底覆網清除的努力與作為。

農漁局強調，海底覆網清除任務積極建立完整永續機制，邀集潛水志工隊認養海域，設置舉報專線，隨時受理通報動員搶救。

農漁局也引入珊瑚礁健康檢測方法，號召全民響應全面監控，強化海洋復育及生態環境保育的重要性。

縣府重申打擊不法棄置漁網的決心，除了驕傲地展示今年已清除了9萬公尺的海底廢棄漁網，更宣布3年內一定清除18萬公尺海底覆網，還給澎湖大海一個美麗家園。

(中時 )