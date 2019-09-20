近年CrossFit（混合健身）正夯，21日在台北小巨蛋登場的體育表演會，僑泰鑫公司把健身房才能看到的競賽場景搬上小巨蛋舞臺，搭配無敵戰艦oncept2划船機，讓刺激的競賽搭配炫光奪目燈光音效，吸引觀眾的目光。

CrossFit健身運動在國外風靡多年，近年也在臺灣刮起熱潮，其原因為CrossFit融合了多種運動元素，包含划船機、飛輪、滑雪機、田徑的跑步、體操、舉重等各式各樣高強度的訓練，選手必須不斷轉換運動，對選手的心肺、體能都形成巨大的挑戰。

CrossFit的健身愛好者Ody表示：「CrossFit比賽項目分成指定次數、指定動作的競速方式，以及限制時間創造最大次數的耐力方式。」本次體表會將以限制時間4分鐘內闖五關，前面四戰為消耗項目、第五戰選手要使用划船機作為最大距離的衝刺，划船距離越遠者為勝方。前四戰分別以壺鈴、波比跳等拉開序幕，選手要經過一連串的體能挑戰，最終在划船機達到表演的最高潮。

本次表演選用的風阻力飛輪的划船機，選手操作當下會發出「轟！轟」的風聲，伴隨著選手全身肌肉爆發力的後拉，在旁觀看十分震撼。為了讓觀眾身歷其境，僑泰興教育總監簡鵬修說：「本次使用的是眾多奧運選手指定的划船機品牌concept2，並且會即時投放出四台划船機的數據圖，觀眾可以同時看到每一位選手的能力。」伴隨數據不斷波動，觀眾的心跳隨之跳動，親眼見證選手衝刺的爆發力與美。

想觀看完整的CrossFit演出請鎖定21日體表會，目前KKTIX票卷已經被索取一空，民眾可憑身分證至台北小巨蛋服務台索取2張票卷，發完為止。無法親臨現場的觀眾可利用體育表演會晚上7點於年代MUCH台、中視、中視經典台、壹綜合MOD頻道、LINE MUSIC、ETtoday東森新聞雲、麥卡貝網路電視、體育署MOE Sports、i運動YT及FB粉絲團等平臺觀看。

(中時電子報)