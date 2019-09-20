31款駐軍部隊專屬隊徽，讓老兵帶著榮耀一起走。（李金生攝）

部隊隊徽承載無盡的回憶，也是老兵永恆的光榮。（李金生攝）

縣府祕書長陳朝金（右一）走進海防據點，歡迎老兵重返英雄島。（李金生攝）

由王繼世精心設計的「重返榮耀」限量版金門紀念酒。（李金生攝）

鏽蝕的鐵梯有駐軍袍澤枕戈待旦，患難與共的回憶。（李金生攝）

「軍令如山、軍紀似鐵」。（李金生攝）

位於料羅碼頭的「鋼堡」是阿兵哥搭乘軍艦至金門的第一印象。（李金生攝）

鬼斧神工的「高洞」是30處推薦的祕境級海防據點之一。（李金生攝）

南海岸中興堡前方沙灘上岩石，有駐軍思念家鄉的「澎湖」2字泥塑，只有在退潮露頭時才可一見。（李金生攝）

南海岸海防據點中興堡，堡頂有國徽泥塑建築。（李金生攝）

「2019金門老兵召集令」活動將於10月1日震撼登場，縣府觀光處以30處祕境級海防據點、31款駐軍部隊專屬隊徽和6000瓶限量版紀念酒，迎接重返英雄島的昔日戰士袍澤，在「九條好漢在一班」和「夜襲」的歌聲中，重溫枕戈待旦的豪邁和永遠的榮耀。

縣府今天安排均是67歲的金門籍退伍上尉連長陳松濤、兩蔣侍衛官洪篤昌和52歲、來自台北市，1987至1989年間在后壟、陽翟服役，參與料羅碼頭「金門」、「發揚金門戰鬥精神」巨型水泥地標製作的老兵王繼世，在雄壯軍歌和整齊步伐中，一起為這項歷年來最具深度、廣度的老兵活動揭開序幕。

其中，王繼世是去年6月出版的《金門草綠服記憶》繪本作者，今年他再應邀為「2019金門老兵召集令」設計限量版紀念酒盒、宣傳海報和摺頁，以及繪製可以貼在酒盒、手機和任何地方的專屬部隊隊徽，讓老兵帶著永遠的榮耀一起走。

觀光處並在〈金門縣戰地史蹟學會〉的協助下，披荊斬棘尋找只有老兵才知道，包括金東區13處、金西區6處、烈嶼區11處的祕境級第1線海防據點，讓老兵和眷屬在探訪百餘公里蜿蜒海岸線的行程中，看到不一樣的金門之美。

觀光處長丁健剛表示，老兵在10月1日至12月31日活動期間返金旅遊，只要備有金門服役證明文件、身份證、7日內來金機票票根（金門籍則為來回機票）以及與任一推薦海防據點合照，即可獲得包括酒品、酒盒及隊徽在內的專屬紀念品1份。

相關活動資訊已於〈金門觀光旅遊網〉公告，洽詢電話：082-324194。

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(中時 )