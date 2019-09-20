蔡旻佑近日勤於宣傳新專輯《變心記》，累積超過100個通告，鐵血行程也讓他整個身體「硬邦邦」，趁著通告空檔趕緊到按摩店「桑一下」舒緩疲憊，他放話：「這陣子得到好多鼓勵與評價，我要好好把這張專輯介紹給大家，宣傳一定做好做滿，跑一整年我都沒問題！」

蔡旻佑日前推出新專輯《變心記》，勤跑通告身體硬梆梆，趁空檔到按摩店「鬆」一下。（何樂音樂提供）

蔡旻佑日前挑戰和街頭表演者李科穎進行「一日街頭駐唱」。（何樂音樂提供）

才子敢下戰帖，何樂音樂立即祭出「一日街頭駐唱」艱鉅任務要蔡旻佑去執行，蔡旻佑卻顯得興奮，對他而言是一種圓夢，透露一直有想當街頭藝人的想法，去年還真的去繳了500元報名費，未料考試當天因為卡到工作而作罷。

此次蔡旻佑與人氣街頭表演者李科穎攜手演出，他還特製應援手牌、隱身在人群裡為李科穎加油，「野生版」蔡旻佑現身信義區引起民眾騷動。蔡旻佑雖是初次上街開唱，不彆扭地飆唱新歌〈變心記〉，音響卻意外「失聲」、人聲消失僅剩打鼓聲，臨危不亂的他依舊熱情帶動，調整後他依序演唱抒情歌〈獨佔〉、經典歌〈我可以〉，吸引超過百名人潮搶拍、圍繞觀看。

順利解鎖任務，蔡旻佑開心地說，「一直很想要在街頭做一場演出，街頭藝術表演者很辛苦，需要忍受風吹日曬才能完成演出，這次真的圓夢了！聽不夠的朋友，28日到華山Legacy看我演唱會，會有更多的驚喜歌曲。」《變心記》實體專輯銷售賣出冠軍成績，蔡旻佑感謝粉絲支持，打趣說「除了實體，希望數位排行榜也可以衝高，求求大家一人一播救救蔡旻佑」。

下週即將推出全新主打〈天真的蠍〉MV，蔡旻佑說，原取名「插在雲上」是首奇幻想像歌曲，後來變成專屬天蠍座的歌，天蠍座總被冠上「自私」、「愛記仇」、「沒在聽別人講話」等形容，他毫不反駁「我認！」笑稱承擔所有指控。拍攝MV時蔡旻佑被導演關在透明空間裡，呈現宛如活屍般扭動掙扎的感覺，他直呼「空間完全密閉，一直噴乾冰，差點被悶死」，但看到成品非常滿意。蔡旻佑《變心記》Legacy演唱會，購票請洽寬宏售票。

(中時 )