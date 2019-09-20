日本豬瘟疫情持續擴大、蔓延，農林水產大臣江藤隆美20日下午召開記者會表示，為了防止豬瘟繼續擴大傳染，決定對豬隻施打豬瘟預防疫苖。

江藤表示，施打疫苖前必須修改防疫指針，將開始辦理修訂指針的相關手續。日本政府完成相關手續後，將再由各都道府縣知事判斷是否為轄區的豬隻施打預防疫苖。日本政府目前儲備了可供約100頭豬使用的疫苖，為了避免疫苖不夠用，已要求藥廠增產疫苖。

日本至上周已在8府縣發生超過40件的豬瘟感染病例，11日首次在關東地區的埼玉縣發現感染病例，關東地方飼養的豬頭數多，而有疫情擴大的隱憂。

農水省至今未同意施打疫苖主要是因為擔心為豬施打疫苖會影響流通和出口，但獵捕被疑為傳染途徑的野豬後仍不見防疫成效，最後才不得不同意施打疫苖。

日本2006年時曾為豬施打疫苖，目前已13年前為豬接種疫苖。農水省強調，即使吃了打過疫苖的豬肉，對人體的健康也不會有影響。

(中時電子報)