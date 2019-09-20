蔡英文總統（中）訪視中路二號社宅，參觀位於1樓的原住民木雕展。（甘嘉雯攝）

中路2號宅將入住 蔡英文與住戶對談

「我記得來過，還被背板打到！」蔡英文總統20日到桃園第1處竣工的社會住宅中路二號視察，想到2017年主持開工時的糗事還印象深刻，最近首波房客入住，她特別關心桃園社宅的推動，還訪視首波入住的房客，除參觀1樓木雕特展及住宅公設，還與市長鄭文燦一起參訪將移師農博展出的原住民木雕特展，小英要鄭文燦坐在木椅上，鄭笑說自己最近比較瘦，還加碼「每個星期在臉書上公布1次體重」，全場爆笑。

蔡英文表示，中路二號交通位置便利，設備及服務齊全，讚許桃園對社宅推動卓越，未來中央也會強化與地方合作，持續推行社會住宅計畫，8年20萬戶目標，結合由公部門規畫興建只租不售的社會住宅與包租代管釋出民間私有空餘屋等彈性住宅政策，讓年輕朋友可以減輕負擔。

鄭文燦表示，中路二號社宅住戶於9月底陸續搬入，10月正式營運；社宅社區功能齊全，除有住宅交誼廳及屋頂花園外，設有公托中心及庇護工場，將分別於今年12月及明年3月開幕營運，生活機能將更臻完善。

在管理維護上，落實智慧化管理系統，結合雲端服務APP，未來住戶可使用線上系統查看社區公告資訊及修繕登記等服務；另為強化本市社宅專業服務及營運效能，優化永續經營及資產管理，預計於明年成立社會住宅服務中心。

蔡英文訪視的林姓房客，是桃園社宅首波入住房客，1家6口居住在3房型；林先生表示，社宅設備齊全，優於一般租屋環境，租金低於一般市場行情，制度也相對完善，確實減輕承租戶的負擔。

蔡英文總統（左三）訪視中路二號社宅，參觀位於1樓的原住民木雕展，總統要市長鄭文燦（右）小心，鄭說，他最近比較瘦，會在臉書上每星期公布1次體重。（甘嘉雯攝）

蔡英文總統（右）訪視中路二號社宅，了解環境及生活機能。（甘嘉雯攝）

蔡英文總統訪視中路二號社宅，了解環境及生活機能。（甘嘉雯攝）

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