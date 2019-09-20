消費者抱怨開箱iPhone 11新機竟被刮傷。(圖／摘自PTT)

網友PO照指出，相機邊框有一條亮面的邊，被拉到霧面區域。(圖／摘自PTT)

蘋果iPhone 11系列今天開賣，又造成果粉排隊風潮，有消費者直接從官網下訂，今天一早就收到，沒想到一開箱就瞬間受傷。他表示手機背面疑似有玻璃纖維，他以為只是髒東西，結果用姆指一抹就被割傷；另外，相機邊框也疑似沒有處理好，讓他懷疑買到「機王」。

這名網友在PTT發文表示，一早興高采烈的開箱，沒想到卻發生悲劇，讓他超傻眼「拿到機王了嗎？」他拍下手機背面疑似玻璃纖維的碎屑，以及手指被劃傷的照片，無奈表示「明明第1批訂，現在還要再等1個禮拜」。

所幸是從官網下訂，所以方便退換，原PO表示這支手機的出貨地是上海，提醒買到同批手機的網友注意，別被刺傷！此外，原PO指出，相機邊框處明顯沒有處理好，竟然有一條亮面的邊，被拉到霧面的區域。照片曝光後網友紛紛回應「看起來像玻璃破掉」、「還好是在官網買的」、「這狀況買電商的肯定哭死」、「真的不要省1、2千元」。

(中時電子報)