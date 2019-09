《白烏鴉:紐瑞耶夫傳奇》描繪傳奇芭蕾舞星紐瑞‧耶夫的精彩人生。(金馬影展提供)

2019金馬影展今天(9月20日)再度公布超強片單,包括剛在多倫多影展拿下觀眾票選冠軍、被視為明年奧斯卡大熱門的《兔嘲男孩Jojo Rabbit》,以及《白烏鴉:紐瑞耶夫傳奇The White Crow》、《我的寶貝男孩Honey Boy》等片。

《兔嘲男孩》是「金馬常客」塔伊加‧維迪提自導自演的新片,演出陣容包括「黑寡婦」史嘉莉喬韓森、奧斯卡最佳男配角山姆洛克威爾、喜劇女星瑞貝威爾森等好萊塢明星,描述一名在納粹學校格格不入的小男孩,有著名叫希特勒的幻想朋友,當他發現母親藏匿一名猶太女孩,他的生活也展開變化。塔伊加維迪提巧妙地以男孩成長的童趣視角,將二戰納粹與猶太人的歷史做另類詮釋,笑鬧之餘更顯良善人性的珍貴。

由「英倫情人」雷夫‧范恩斯自導自演的《白烏鴉:紐瑞耶夫傳奇》,他邀請坎城影后阿黛兒‧艾薩卓普洛斯與首演電影的烏克蘭芭蕾舞星奧利格‧伊凡科參與演出,以20世紀最偉大的傳奇舞星紐瑞‧耶夫為主角,透過著名的叛逃蘇聯事件,交織他貧困的童年、突破傳統的習舞經歷,以及遊走在師母與男舞者之間的情慾關係,呈現紐瑞‧耶夫如何以身體和藝術衝撞政治和環境的限制。

片單中還有《愛情,突然睡著Ode to Joy》、《比悲傷更悲傷的假期The Most Beautiful Couple》、《仲夏家庭絮語Frankie》、《寂寞診療室Sibyl》、《隱藏的生活A Hidden Life》、《燃燒女子的畫像Portrait of a Lady on Fire》、《雨季來臨前Monsoon》、《然後我們跳了舞And Then We Danced》、《模仿客Nimic》、《海邊沒有派對The Beach Bum》、《鹿皮奇談Deer Skin》、《我的情敵是冰箱Yves》等片。

其中,多部都是今年坎城影展的競賽片,演員不乏各大影展的影帝、影后,以及歐美影壇巨星,例如橫掃威尼斯影展、奧斯卡、金球獎和英國金像獎的影后奧莉薇雅‧柯爾曼、奧斯卡金獎影帝馬修‧麥康納與尚杜、賈丹、凱撒獎影后阿黛兒‧艾奈爾、法國影后伊莎貝‧雨蓓與阿黛兒‧艾奈爾、甫過世的瑞士影帝布魯諾‧岡茲、史奴比狗狗、柴克艾佛隆、馬丁‧費里曼、西亞李‧畢福、亨利‧高汀等人。

相關資訊,請密切注意金馬影展官方網站。

(旺報 )