粉絲搶票囉！五月天出道20年，近日舉辦「Mayday 2019-2020 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」巡迴演唱會，將在桃園國際棒球場與歌迷跨年，規劃12月21、22、24、25、28、29、31日唱到跨年，倒數迎接2020年，再接1月1、3、4日，10天10場24萬人，也為一期一會的跨年回憶，增添藍色的五月天。

1999年發行第一張專輯《五月天第一張創作專輯》，1999年舉辦首場公開演出，在西門町舉辦「佔領西門町」街頭演唱會，從一開始第一場的300人，到第四場時已經暴增至2000名歌迷聚集現場。一個月後，更成功在台北市立體育場舉行「第168場」大型演唱會，兩萬人戶外演唱會的奇蹟。五月天一步一腳印走向台北小巨蛋、高雄世運主場館、香港紅磡體育館、上海八萬人體育場、北京鳥巢、紐約麥迪遜花園廣場、東京日本武道館、英國O2體育館等世界指標性舞台，成為當今的「演唱會之王」。

五月天「Mayday 2019-2020 Just Rock It!!!“藍 _ BLUE”」演唱會，今年將在桃園陪伴歌迷迎接2020。（相信音樂提供）

轉眼20年，《五月天第一張創作專輯》、《愛情萬歲》、《人生海海》三張專輯藍色封面組成了「藍色三部曲」，是五月天的「人生三部曲」，同時也歌迷的「人生三部曲」，陪伴歌迷走過年少的懵懂和迷茫，賦予歌迷面對善與惡、愛與痛的勇氣，始終未變的是不論身處何地，五月天的歌曲從未缺席。在歌迷的陪伴下，五月天唱遍無數城市，征戰數不清的指標性萬人場地，一起走過風風雨雨的20年，五月天滿懷感激，在歲末年終跨年的這一刻，擁抱青春的純真回憶，迎接2020精彩未完的未來，繼續與大家共度生活的每一刻。

五月天「Mayday 2019-2020 Just Rock It!!!“藍 _ BLUE”」演唱會，今年將在桃園陪伴歌迷迎接2020。（相信音樂提供）

「Mayday 2019-2020 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」將在桃園國際棒球場，10晚10場與24萬歌迷一起開啟2020全新一年。票 價：[對號座席]無限搖滾區 NT3880/ NT3280；看台區 NT2880/ NT2280/NT1880/ NT800；[漫遊站區]任意漫遊區 NT2580。跨年場：[對號座席]無限搖滾區 NT4880/ N3880；看台區NT3280/ NT2880/NT2280/NT1880/ NT800[漫遊站區]任意漫遊區 NT2880。9月28日於拓元售票系統正式開始售票，10:00率先開賣玉山信用卡友專區，11:00全區（含實名認證區）全面開賣https://tixcraft.com。更多五月天「Mayday 2019-2020 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」相關訊息，請密切關注五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。

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