要怎樣成為美國高收入家庭?根據報告，19%的美國成年人可被歸類為高收入家庭，2016年該族群的收入中位數為18萬7872元美金(台幣約600萬元)。其中被視為高收入的美國成人比率，要看居住地。其中擁有最多高收入成人的大都會區是加州的聖荷西、桑尼維爾和聖塔克拉拉，這裡多達32%的成人屬於高收入族群。

根據調查，2016年約有52%美國人是中產階級，家庭中位數收入為7萬8442元，低收入階級占29%，家庭中位數收入為2萬5624元。能擠進上層階級所需的最低年收入門檻：單身需7萬8281元、兩口之家需11萬706元、三口之家需13萬5586元、四口之家需15萬6561元、五口之家需17萬5041元。

根據統計擁有最多高收入成人的大都會區，多位於東北部和加州的海岸區，像是波士頓、劍橋、牛頓、麻州、新罕布夏州，或是在金融和商業中心。

(中時電子報)