台師大今日傳出正在研擬廢除大一國文必修課，同時圖書館6樓古典閱覽室被清空，引發「去中國化」的政治聯想。（李侑珊攝）

台灣師範大學圖書館設有古典閱覽室，陳列《四庫全書》等經史子集，為館內標誌性空間，如今閱覽室已被清空，今日傳出校方正在研擬廢除大一國文必修課，引發「去中國化」政治聯想與疑慮，台師大圖書館館長柯皓仁澄清，此舉目的在於活化空間，實際用途尚待討論。

台師大圖書館6樓古典閱覽室被清空，有館員透露，閱覽室內古籍在上個月被搬空，空間也沒被使用，原本陳列在空間內的經史古籍，現在都被鎖在地下室不開放，如需閱覽，必須詢問圖書館櫃台是否可調閱。

台師大圖書館館長柯皓仁表示，古典閱覽室清空作業在今年暑假便展開，主要考量是平時使用閱覽室的師生並不多，以及現在閱覽古籍的學生已比過去減少，因此決定空間活化，但空間使用方式尚未定案；至於師生如需閱覽原本陳列於閱覽室的《四庫全書》等經史子集，則可申請調閱電子版，館方已將古典館藏都轉為電子版。

由於今日傳出台師大將廢除大一國文必修課，引起「去中國化」進入大學校園的政治聯想，柯皓仁則澄清，大一國文必修課調整的消息，台師大教務長陳昭珍已進行說明，與撤除古典閱覽室並無關聯。

(旺報 )