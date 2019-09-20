台灣才跟索羅門群島斷交幾天，今天又跟吉里巴斯斷交，前總統府發言人陳以信表示，5天斷交2國！證明蔡政府踏實外交踏不實，蔡英文總統請道歉！外長吳釗燮請下台！

陳以信3天前才在臉書發言警告，明年再不換總統，中華民國邦交國遲早要斷光光。話剛說完，吉里巴斯又接著斷交。陳以信今天在臉書貼文，說5天斷交2國！證明蔡政府踏實外交踏不實，不僅總統要道歉，外長也要下台，

索羅門群島斷交後，前總統馬英九表示關注，當時竟遭總統府批馬 「為中國挾制台灣助威」 令人遺憾，陳以信在臉書回擊，這麼爛的外交成績還敢批評別人？

陳以信並以棒球形容，在馬英九主投下，台灣重返世界衛生大會，參與國際民航組織，雖然因為甘比亞總統個人緣故而斷交，外交得分還是2比1，勝投。蔡英文才主投4局，就已經斷交6國，退出2個國際組織，連丟8分，「根本就是被打爆」！馬蔡對比成績是8比0。

在吉里巴斯斷交後，陳以信的比數應該要更新為9比0，真的要被「提前結束比賽」。

(中時 )