北市嘉義縣同鄉會為提升孩童音樂藝術涵養，特別捐贈台北市20校400支烏克麗麗，於20日在北市教育局舉辦捐贈儀式，現場還邀請東新國小烏克麗麗社的學生來演奏，讓學生有展現的機會，同鄉會長羅再興希望學生們可以適性發展，讓音樂生活化。

北市共計20所國小獲贈，有雙蓮國小、南港國小、東新國小等，其中，邀請到東新國小烏克麗麗社的學生到現場演奏「學貓叫」帶動活躍的氣氛，學生都是利用課外的社團時間來練習，對於可以到北市府演奏感到非常興奮。

羅再興說，自己用實際行動來支持教育，更希望拋磚引玉，有更多的團體及公益單位一起來響應，讓學生從小就可以多元的學習，利用社團時間找到自己的興趣。

北市教育局長曾燦金表示，音樂可以陶冶人心，過去音樂課都是演奏直笛，能有不同樂器讓孩子學習、認識音樂是件很棒的事，學生可以更加多元的學習。

南港國小校長簡邑容表示，學校老師也會將烏克麗麗融入班級課程中，讓孩子有機會學習與欣賞，本次獲贈的烏克麗麗會善加利用，培養孩子終身學習的態度。

(中時 )