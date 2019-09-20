大甲媽祖遶境進香活動，4月7日晚從鎮瀾宮出發，下午柯文哲（中）前往參拜。（資料照/黃國峰攝）

台北市長柯文哲兼任民眾黨主席後表示黨務不進市府，但台北市議員簡舒培20日質詢產發局時，爆出局長室凌姓秘書在4月15日、5月11日請公假，實際上卻是陪著柯文哲迎大甲媽回鑾、跑柯粉俱樂部行程，簡舒培質疑凌姓祕書請假不實有偽造文書之嫌，要求將全案送檢調調查；產發局長林崇傑表示將會深入了解。

簡舒培質詢指出，產發局凌姓祕書在2019年2月至2019年8月因就讀研究所之故，每周一請假進修，但在4月15日星期一當天，理應在學校上課的凌姓秘書，卻現身在柯文哲參加大甲媽回鑾行程中，還在柯文哲背後騎著UBIKE，簡舒培怒轟是「進修去拍市長馬屁」。

簡舒培另外舉5月11日周六的凌姓秘書出勤資料，顯示當天凌姓秘書請了5小時的加班，但卻現身在台中審計新村柯文哲與柯粉的活動現場。

簡舒培表示，根據市府提供給議員的行程紀錄顯示，這一天都沒有市長的公務行程，審計新村行程還是由柯粉俱樂部所發，質疑凌姓秘書公器私用，要求將涉及偽造文書部分交由檢調調查。另簡舒培也指出，會展基金會創新中心林姓主任、朱姓員工加班資料也有不實。

產發局長林崇傑則表示，審計新村行程他也有參與，主要是了解商圈在造及互動，但針對凌姓秘書請假是否涉及不法，雙方在議場內引發唇槍舌戰，簡舒培並抨擊林崇傑濫用、調用會展基金會人員做為私用。

簡舒培指出，凌姓秘書在處理民眾黨事務，但遭林崇傑否認，林崇傑也表示並不清楚凌姓祕書請假內容，將會深入調查。

(中時 )