邦交國連2斷 蔡英文批大陸：目的是想扭轉總統大選

邦交國一周連2斷，蔡英文總統20日把矛頭指向中國，強調是因總統大選接近，對岸才會密集打壓，不但批大陸「鴨霸」，更發揮「辣台妹」本性，向大陸嗆聲：「一國兩制不可能！」

蔡英文說，政府全程都有掌握吉里巴斯要跟中華民國斷交，外交團隊也都盡了最大的努力，對於吉里巴斯政府所做的決定，深表遺憾，直指吉里巴斯放棄一個真誠的朋友，而選擇去做中國的棋子，是一個很大的錯誤。

蔡英文並把矛頭指向大陸干預台灣選舉，她說現在距離總統大選只剩下100多天，也是中國在這個時刻密集打擊我們的原因，強調在選舉之前的這段時間，中國會持續用很多打壓跟脅迫作為，「他們的動作只會更多不會更少，目的只有一個，就是想扭轉總統大選！」

蔡英文說，大陸試圖用打壓的行動，告訴台灣人：不能買戰機、不能撐香港，只能選擇一個會向中國低頭的總統，她提高音量強調：「我在這裡代表中華民國台灣堅定的告訴中國，對於一國兩制，我們的答案只有三個字，就是『不可能』！」

蔡英文說，這些鴨霸式的、惡霸的壓迫，不會讓台灣人放棄堅持，她也向台灣人喊話，如果我們選擇放棄堅持的話，世世代代的台灣人就不會有主權、不會有自由、不會有民主，我們將會一無所有。

蔡英文發表完與吉里巴斯斷交後的聲明，媒體詢問是否有掌握其他邦交國如海地、土瓦魯也準備與我國斷交，以及外交部長是否要請辭，蔡英文不發一語離開。

(中時 )