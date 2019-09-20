嘉義市長黃敏惠（右四）為古蹟日活動揭幕。（廖素慧攝）

嘉義舊監拚活化為獄政博物館賺觀光財，但多年來地方聲聲催、中央慢慢來，嘉義市長黃敏惠與法務部綜合規畫司司長林麗瑩20日為古蹟日活動揭幕，同時宣布舊監後續修繕計畫，法務部明年編8000餘萬元經費送立院審核。

黃敏惠說，國定古蹟嘉義舊監轉型為獄政博物館8年多，因為看守所部分房舍尚未完成修繕，目前1天僅開放4個時段供團體遊客預約參觀，使得嘉義舊監無法發揮文化資產的能量，市府期待與中央合作，讓舊監自由。

黃敏惠說，嘉義市政府與法務部近期達成合作共識，舊監第2期修復工程將由法務部負責，宿舍區木造聚落由市府延續木都再造歷史現場計畫繼續辦理，地方與中央會密切合作執行修繕與活化計畫，賦予嘉義舊監新生命，發揮獄政教育與文化資產的功能。

林麗瑩說，法務部重視嘉義市政府推動的木都重現再造歷史現場的計畫納入舊監宿舍群，嘉義地檢署、矯正署、嘉義監獄都會共同參與此計畫，法務部擬編列經費修繕相關房舍。

嘉義市文化局文資科表示，法務部明年編列8000餘萬修繕看守所送立法院審核，文化局在宿舍群執行木都再造歷史現場計畫，14棟宿舍已全部「以工代租」委外修繕營運，由進駐單位自訂開放時間供遊客參觀。

古蹟日活動即日起至30日，民眾走訪指定古蹟、歷史建築及老屋可以集章兌換小禮物，12日至30有陳振龍木雕展，22日有森鐵小旅行，21、22日兩天，在嘉義舊監宿舍群有親子市集及闖關活動，相關訊息可上官網及粉絲專頁查詢。

(中時 )