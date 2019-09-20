台灣在南太平洋地區5天之內失去2個邦交國，外交部長吳釗燮坦言，在索羅門決定要與我們斷交之後，吉里巴斯總統馬茂就決定跟著一起走，這幾天事情發展非常快速。

涉外人士指出，2003年我國跟吉里巴斯建交，現在馬茂所屬的執政黨在當時是反對黨，因此黨內本來就有一些人與中國大陸保持來往。2016年馬茂上台後，我們就很關注，也知曉他曾在太平洋地區與中國外交部高層碰面。

此外，中國也以漁業合作的方式投資吉里巴斯，而在一次有中國人參與的漁業會議上，桌上就插著中國與吉里巴斯的國旗，我方當然要去表達關切。

涉外人士說，今年3月蔡總統「海洋民主之旅」跳過吉里巴斯，當時就有所警覺，4月的時候政務次長徐斯儉就去了一趟吉里巴斯，到了7月獨立40週年，由立法院長蘇嘉全以特使身份率團祝賀。

到了8月吉里巴斯國會開議，因為與在台灣舉辦的「亞太國會議員聯合會」（APPU）撞期，我們也懇切希望吉國可以調整議期，希望國會議長能率團來台灣。

他表示，執政黨9月初就有在黨團會議討論與大陸建交，但是沒有結論，一直到前天內閣才做成決議。台北時間今天中午約莫11點，吉里巴斯外交部通知我們大使館斷交的決議，這段期間我們都有透過理念相近國家幫忙，我們不是沒做過努力。

(中時 )