前民進黨主席施明德，日前臉書貼文，指台北地方法院法官呂政燁，當年開庭嗆聲「我是綠色法官」，台北地院經再度調出錄音光碟，確認不是事實，但施仍堅持確有其事，為證實所說無誤，向台北地院聲請交付11年前法庭開庭錄音光碟，案經法官審理後，認為與《刑事訴訟法》、《法院組織法》規定不合，裁定駁回。本案可抗告。

本月10日，施明德在臉書指控呂政燁承審他告王世堅妨害名譽案件時，審理中對他勸諭和解，曾說「我是綠色法官，你如果不答應和解，我下午就判你輸」。貼文經媒體報導後，呂政燁第一時間接受媒體記者訪談，表示他沒有那樣說過，強調自己是以尊重民主前輩的立場和施對話。

北院同日也調出開庭錄音調查後，舉行記者會對外澄清，確認呂在勸諭和解時，審理程序透明、公開，問案態度懇切，並沒有施明德臉書所述的內容，施所說與事實不符，請社會大眾勿再以訛傳訛。

不料，本月14日，施明德再度PO文指稱，當年呂政燁在法庭中的7分鐘「政治訓話」，都在形容自己是如何地「墨綠」、而非「綠色」而已；施稱「整個台北地院大法官們」竟然聽不懂呂政燁在説什麼，這些「大法官們」的智力真的令人咋舌！否則就是官官相護。

在這篇「請台北地院直接公布錄音光碟」貼文中，施還預告中秋節之後，台北地院還不敢公布，將邀請國人一起看一場「審判實境秀」，為此他向台北地院聲請交付呂政燁當年開庭的錄音光碟。

案經法官審理後，認為刑事訴訟法、法院組織法規定，辯護人在審判中，得檢閱卷宗及證物並得抄錄或攝影，無辯護人的被告在審判中，得預納費用請求付與卷內筆錄的影本；相關法律規定，得聲請法院許可交付法庭錄音或錄影內容者，僅限當事人及依法得聲請閱覽卷宗之人，所謂當事人指的是檢察官、自訴人、被告。

裁定理由指出，施明德聲請交付2008年6月13日開庭光碟，但該件誹謗案的被告台北市議員王世堅是由檢方起訴、施是告訴人，不是誹謗案件的當事人，也不是告訴代理人，所提聲請不符法律規定，應裁定駁回。

(中時 )