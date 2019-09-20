有尿失禁困擾又不愛看西醫的婦女現在有新選擇，安南醫院中醫部有女中醫師可以穴道治療方式，治療女性尿失禁病症，患者也可在家透過按摩穴道保健。

70歲婦女阿票（化名）到安南醫院中醫部看診，她訴說困擾「長期以來只要從床上起身或咳嗽，小便總是不小心流出來，弄得身上都是尿騷味，甚至連出門旅遊都不敢。」

阿票女士在透過問診後得知生產史為5胎自然產，漏尿在更年期後逐漸加重。中醫處方上，先從緩解小便刺痛的清利濕熱開始，逐漸加入升提補氣的中藥，在一個月後尿失禁得到改善。

台南市立安南醫院中醫部醫師莊筱梅表示，婦女尿失禁的比例比想像中還多，根據國健局調查，35歲以上女性，每4位就有人曾有尿失禁經驗，隨著年紀、生產次數、體重增加等，提高比例。

莊筱梅表示，常見尿失禁可分為急迫性尿失禁、應力性尿失禁與混和性尿失禁。其中急迫性尿失禁是婦女常見問題。可先從行為治療開始，西醫用凱格爾運動、膀胱訓練等，視情況使用藥物治療甚至外科處理。中醫的藥物治療方式，根據不同症型開立不一樣的處方，可以改善婦女尿失禁的嚴重程度，以及緩解因西藥產生的便秘及口眼乾的副作用。

民眾在家也可搭配穴位按摩來幫助保養，身上的「太谿」、「足三里」、「三陰交」都能提升泌尿系統能量，因壓力緊張症狀增加者可在選用「太衝」來按摩。

(中時 )