台灣早年因考上學校、升官而貼紅榜的景象，17日在中市警局第四分局再現，第四分局長吳耀南得知，大墩所及分局保防組都有警眷考上國家公務員，特別帶上紅榜，到員警服務處致賀，勉勵同仁持續經營家庭，願每位同仁家庭和樂，子女有成。

台中市警局第四分局近日有警眷，高普考國家考試紛傳捷報，大墩所巡佐薛登益的女兒薛雅文考上普通考試「社會行政」，同時分局內保防組組長曾憲華的兒子高考也考上「法律廉政」全國榜眼（第二名），分局長聞訊後表示，同仁在公務繁忙之餘，猶不忘子女教育，甚感欣喜，因此特貼紅榜祝賀。

其中大墩所巡佐薛登益，育有5名「千金」他表示，孩子自幼知道當警察的爸爸十分辛苦，自動自發用功讀書，大女兒現當國小老師、二女兒現考上普考成為準公務員、三女兒則克紹其裘從事警察，四女兒及五女兒目前分別在高雄師大及高二就讀。對於子女能夠體恤家長的辛苦而努力感到高興，也對史無前例，即時前來頒贈屬員紅榜的分局長吳耀南，表示很感動。

中市警第四分局長吳耀南表示，警察工作需要優良傳統繼續傳承，希望薛員及曾組長能將教子有方之道及其近三十年的警察經驗，好好的傳承給學弟妹們。

(中時 )