美國食藥局日前於胃藥「善胃得」（Zantac）中的主要成份ranitidine檢出致癌物「N-亞硝基二甲胺 NDMA)」。食藥署今接獲葛蘭素史克（GSK）藥廠的通知，表示將停止「善胃得」的供貨。目前國內仍處於有效期限的「善胃得」藥品共有4批，GSK藥廠將在9月底前完成檢驗，民眾如有疑慮，可洽藥師、醫師討論換藥事宜。

繼降血壓藥接連檢出NDMA後，國際間又在胃藥檢出相同成份。食藥署藥品組副組長吳明美表示，NDMA在人體中的每日容許攝取量（ADI）為96ng。以降血壓藥為例，300mg的藥品若含有超過0.3ppm的NDMA，即超過人體可接受範圍。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，NDMA是一種化合物，可能存在於水、空氣和土壤中，被美國環保署列為B2級致癌物。雖經動物實驗證實將增加肝癌風險，但在人體上並無致癌證據。

針對媒體質疑食藥署悄悄為致癌物設立殘留標準，食藥署喊冤表示，國際上對於致癌物NDMA、NDEA、NMBA都仍未制定標準，去年11月起，食藥署即參考國外針對降血壓藥中不純物的標準（ADI：96ng）對藥品進行檢測，未有上修殘留標準一事。相關檢驗資訊，亦於官網上公告，預計今年底納入中華藥典。

食藥署前天開始，要求各家藥廠針對含有ranitidine原料藥的產品進行檢驗，目前尚未有進一步發現。吳明美表示，待檢驗結果出爐後，若發現藥品中的致癌物超過每日容許攝取量，將進行下架回收。民眾如對目前使用的胃藥有疑慮，可洽藥師、醫師討論換藥事宜。

(中時 )