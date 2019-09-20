塔巴颱風生成後，外圍環流今(20)日起已開始影響天氣，台灣颱風論壇分析，塔巴結構高低層分離，可從衛星影像看到低層環流中心，強度逐漸增強中，預估明天上午前距離台灣最近，受東北風及塔巴外圍環流影響，北部、宜蘭兩地區濕冷，其他地區則日夜溫差大，風勢變強。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，從衛星影像觀察塔巴結構，目前呈現高低層分離裸奔中狀態，因此可清晰看見低層環流中心。預估它未來走向大致沿著太平洋高氣壓邊緣移動，強度逐漸增強，有機會達到輕度颱風上限，甚至中度颱風下限。

今天到明天(21)上午，塔巴行進方向由偏西轉向西北，也是離台灣最近的時刻。預估周六(21)夜晚至周日(22)通過東海，加速往北轉東北進行，將通過日本～韓國之間，再進入日本海。塔巴主要影響區域包含：日本的琉球、九洲、北海道；韓國的釜山、濟州、光州，提醒赴日、韓的民眾要多留意颱風動態。

塔巴對台灣天氣的影響，主要是東北風及塔巴外圍環流，北部、宜蘭容易下雨，溫度濕涼；中部、南部、台東則是好天氣，但日夜溫差稍大、風勢強。今天夜晚到明天清晨，各地涼爽舒適，很有秋天的感覺，容易入眠。

天氣職人吳聖宇表示，塔巴颱風的結構正在逐漸調整，雖然還是中心外露，不過南側的深對流已經慢慢在向中心調整，強度也正在緩慢加強，雖然強度還不是很強，不過季風低壓出身的它具有相當寬廣的環流，外圍風力相當大，因此對於通過區域周邊都會有不小的影響。

受到北方西風槽影響，塔巴北側的副高壓缺口越來越明顯，因此塔巴將逐漸北上，趨向宮古島以東之後繼續北上走向東海、黃海，對台灣來說，今晚到明天上午會是最靠近的一段時間，雖然還不到需要發布警報，不過外圍環流對北台灣影響仍然頗大。

吳聖宇說，今晚到明天中午前將是降雨最明顯的一段時間，平地可能有局部大雨，山區則有局部豪雨出現的機會，配合地形抬升作用，短時強降雨的狀況也必須注意，明天下半天之後颱風進入東海繼續北上，降雨的狀況才會趨緩，後天北部轉為受到較乾燥北風的影響，天氣可望放晴。

吳聖宇提醒，中南部及花東地區受塔巴颱風影響有限，今晚到明天中部地區有局部短暫陣雨，明天到後天之間則是花東地區受到背風尾流輻合作用的影響，有出現局部地形降雨的機會，整體來說降雨量應該不大。

(中時電子報)