前中華女籃國手馬怡鴻在新聞女生隊擔任球員兼教練，丰采過人。（李弘斌攝）

108年新聞盃籃球錦標賽9月10日至21日在台北市中正運動中心舉行，今年賽事共有新聞組17隊、聯誼組15隊報名參賽，而由國泰金控贊助的公益籃球之旅今年也邀請到苗栗東河國小隊參賽。

已有超過40年歷史的新聞盃籃球賽，秉持著做公益、提升籃球風氣的精神，近年來在國泰金控的支持下已連續多年舉辦公益籃球之旅，繼去年邀請宜蘭員山國中女籃隊參賽後，今年則是找來苗栗東河國小隊在21日與新聞女生隊進行公益賽。

位處於苗栗縣南庄鄉偏鄉的東河國小，全校學生數不到五十人，多數為來自賽夏族及泰雅族原鄉部落的孩子，過去是聞名全國的拔河勁旅，近來隨著學生數逐漸減少，改為發展籃球運動，去年奪下全國冠軍，許多小球員也被名校教練相中。

東河國小籃球隊教練葉致良表示，偏鄉學校除要克服先天學生數不足的問題，硬體教學設備也遠不如都市學校，小球員們夏日要頂著烈日豔陽、冬季又要忍受刺骨寒風，若遇到下雨，更是連體育課都上不成，更別說練球。

葉致良說，感謝國泰金控與台北市籃球記者聯誼會的這次邀請，小朋友得知消息後無不歡欣鼓舞，這次北上打表演賽希望得到外界的關注，進而改善學校球隊的整體環境。

愛爾達體育台主播張旖旂代表新聞女生隊出賽。（李弘斌攝）

而東河國小的對手新聞女生隊今年由緯來體育主播張立群前女籃國手馬怡鴻聯手，隊員包括曾經獲選HBL「人氣后」的宋旭藍、體育主播秦于婷、簡政光、黃樺君、鄭雅方、張旖旂、徐莉婷、鍾東穎、卓君澤，體育記者曾思儒、葉姵妤、蔡宜瑾、梁語庭、粘藐云、廖冠婷、黃巧雯、鍾亞芳、徐莉婷、楊啟芳、李晏昀。

除了與東河國小的公益賽事外，新聞女生隊今年還與富邦啦啦隊、體育署女籃、香港記者女籃、台北市三興國小進行多場表演賽。

台北市籃球記者聯誼會感謝國泰金控、NIKE、享動行銷工作室大力支持，才能讓新聞盃籃球錦標賽與新聞女生隊年年都能不間斷的做公益、打籃球。

FOX體育台主播秦于婷。（李弘斌攝）

由國泰金控贊助的新聞盃籃球錦標賽明日將由新聞女生隊與苗栗東河國小進行一場公益表演賽。(台北市籃球記者聯誼會提供)

(中時電子報)