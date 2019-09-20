樂壇天王天后推手蔣承縉（蔣哥）的新書《禮悟》今（20日）正式上市，隱居幕後多年的他，第一次將他珍貴的生命故事，濃縮成30則反逆襲的人生筆記分享，並將《禮悟》一書版稅全數捐出，透過愛最大慈善光協會 捐給同志平權、流浪動物、孤獨老人、無依孤兒等四大弱勢族群，善行在演藝圈傳為佳話，配合《禮悟》主題，金曲歌王蕭敬騰、歌后陳嘉樺（ELLA）也暢談自己的孤獨與恐懼，鄭重推薦書中金句給大家；而陳綺貞、吳青峰、曲家瑞等人也聯手暖心推薦。

蕭敬騰談「孤獨」，寶愛金句：「生命從來沒有自你的生命中離開。」身為金曲歌王，蕭敬騰創作好歌無數，但拜讀了蔣哥的《禮悟》，對「孤獨」特別有感，他錄製影片談到「作品知音難尋，最感孤獨」，他提到當寫完一個作品、一個自己非常喜歡的創作，非常期待會被聽眾喜歡和欣賞，「但是，往往越期待越得不到、越想知道答案，這時候其實是非常非常孤單的。」老蕭深感創作是孤獨的，「但我並不覺得它可怕，相反的，這樣的孤獨促使我繼續向前，用盡其他辦法讓大家來理解我的作品。」他表示孤獨有時會讓人沒有自信，但只要堅持做自己有把握的事、自己最愛的事，找回自己的初衷，就不會感到孤獨了。

ELLA認真看過了恐懼篇後表示：「我才發現我人生的恐懼一點也不恐怖，蔣哥經歷過這些艱難的人生故

事，感謝他能夠放下並分享給我們。」ELLA並提到其中有篇是蔣哥如何發現自己是同志、怎麼與母親一起渡過這些、到他如何找到摯愛、以及小光發生的意外，「知道蔣哥經歷了令人心疼的部分，使我更能深刻體會，這些帶給他人生的磨難，是用生命去學習，才知道該怎麼修護自己。」ELLA想分享給大家的是，「如果現在你正處於一個很低落的時候，如果你正處於巨大的傷痛，如果你找不到勇氣、找不到力量、找不到方向，或許可以看看《禮悟》，或許你就會找到那份屬於生命中的禮物。」

曲家瑞為《禮悟》寫序，表示：「才翻開書，眼眶就濕了。」她更格外蔣哥經歷心疼，「2年前一場突如其來的意外，奪走了一個男人的所有，眼睜睜看著另一半，就這樣沉沈睡著，連一句道別都來不及說。」曲家瑞又說：「如果是我，應該早就死一百次了！」並表示如果不是蔣哥，有誰能夠承受命運一而再地捉弄與超越肉身的痛。蔣哥選擇去面對並接受老天賜予的這份「禮物」， 透過書寫回應小光的手札，亦走一遍自己的人生，回首從小到大經歷過的苦難與挫折。

ELLA推薦新書《禮悟》。（愛最大慈善光協會提供）

陳綺貞、吳青峰讀《禮悟》後，分別寫下短語推薦，陳綺貞寫下繆思短語：「蔣哥用他精彩的生命故事，流暢生動的筆觸，無悔的一場愛戀，讓人深深思考人生到底是什麼，幸福是什麼？。珍惜書中的每一句，就像珍惜從來不是理所當然的每一天。」吳青峰也寫道：「很多傷痛猝不及防，逼人領悟；很多路得靠自己走，終成禮物。這本書，是很深很深的告白。在文字裡，我也隨他，死了幾回，活了幾回。」創作天王天后齊用金筆為蔣哥《禮悟》留下肺腑之言。

(中時 )