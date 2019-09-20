外交部今證實與友邦吉里巴斯斷交，但民進黨上下卻都表示都是對岸的打壓，總統蔡英文更表示，要台灣接受一國兩制，是不可能的。吉里巴斯斷交議題，在今國會開議，也是立委質詢議題，國民黨立委賴士葆就當面嗆行政院長蘇貞昌，

賴士葆今質詢就表示，吉里巴斯斷交，為什麼外交部長吳釗燮不用來，此時，立法院長蘇嘉全表示，是他準吳釗燮的假。賴士葆回應，既然蘇准假，他就勉為接受。

賴士葆表示，台灣外交預算每年提升，可是斷交數卻越來越多，在民進黨執政時間，斷了七國，可謂是斷交第一名，外交部長變成斷交部長，民進黨執政顛覆世界的倫理，選輸升大官，外交斷光光，國庫灑光光，人民心慌慌。

賴士葆更嗆說，民進黨只要斷交，都說是阿共的陰謀！外交部長居然可以斷這麼多國家，還不用下台，蔡英文也不用道歉，賴嘆「這官真好做，總統真好做」！

蘇貞昌則表示，前幾天還在為台灣在國際發聲，一夕間斷交，國家作法令人意外，這不是民主國家常態，台灣外交處境艱困，需要國人一起對外，也應該更努力。

(中時電子報)